Стало известно, когда Армения планирует подписать мирное соглашение с Азербайджаном

Глава армянского кабмина Никол Пашинян в ходе международного Форума Шелкового пути в Тбилиси заявил, что Армения и Азербайджан могут подписать соглашение о мире и нормализации отношений в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы работаем над проектом соглашения о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном, надеюсь, что этот процесс завершится в ближайшие несколько месяцев», — поделился Пашинян.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили говорил, что Тбилиси готов к совместным шагам с Баку и Ереваном для мира в регионе. По его словам, грузинская сторона считает Армению и Азербайджан дружественными государствами.

Пашинян также говорил, что страна остается членом ОДКБ. Он упомянул о присутствии в стране 102-й российской военной базы в Гюмри, которая находится там с 1995 года.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.