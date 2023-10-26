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В Белоруссии раскритиковали натоцентричную систему безопасности

МИД Белоруссии: мир в кризисе из-за натоцентричной системы безопасности

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что проблемы с безопасностью в мире вызваны натоцентричной моделью безопасности в мире для избранных. Это заявление было сделано им в Минске на международной конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире», передает ТАСС.

Алейник подчеркнул, что продвигаемая НАТО система безопасности работает для избранных.

До этого Белоруссия потребовала извинений от Канады за приглашение эсэсовца в парламент.

Там считают, что это квинтэссенция многолетней последовательной политики канадских властей и некоторых стран коллективного Запада по обелению и укрывательству нацистских преступников, сознательному попустительству попыткам переписывания истории.

Как отметили в МИД, неудивительно, что все запросы Минска к властям Канады о содействии в расследовании уголовного дела по факту геноцида белорусов в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период остаются без ответа.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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