Маск назвал дураками сторонников оказания военной помощи Украине

Мультимиллиардер из США Илон Маск выразил поддержку предпринимателю Дэвиду Саксу, который подверг критике политику Белого дома в отношении Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Сакс в социальной сети X опубликовал пост, в котором напомнил, что в 2022 году Вашингтон выделил Киеву более $100 млрд. Несмотря на утверждения властей США о том, что оказанная помощь позволит украинским войскам провести успешное контрнаступление, линия фронта практически не изменилась.

При этом, возмутился Сакс, США готовы потратить на Украину еще $60 млрд. По мнению предпринимателя, в эффективность такой помощи могут поверить только дураки.

Маск под этим постом Сакса выложил свой комментарий, заявив, что «там полно дураков».

Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил об угрозе третьей мировой войны. Как считает Маск, политический курс, избранный США, вынуждает Российскую Федерацию и Иран «вступать в союз с Китаем», которые вместе представляют собой внушительный противовес Западу. По его словам, если интересы этих двух сторон столкнутся, то следует ожидать «масштабной битвы».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.