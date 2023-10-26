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США и Австралия пообещали Украине помочь добиваться мира на ее условиях

Лидеры США и Австралии пообещали помочь Украине добиваться мира на ее условиях

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IMAGO/Baptiste Autissier/Global Look Press

Президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе утверждают, что помогут украинским властям разрешить кризис на собственных условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Байдена и Альбанезе, принятое по итогам их встречи в Вашингтоне.

«США и Австралия привержены оказанию поддержки Украине, чтобы дать ей возможности для разрешения этого конфликта на собственных условиях», — отмечается в документе.

Также Австралия откликнулась на просьбу США разместить в Германии самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7, который приступит к выполнению операций в ближайшее время.

Вашингтон приветствовал недавнее заявление Австралии о том, что она дополнительно выделит Украине военную помощь на $13 млн. В пакет включили оборудование для борьбы с беспилотниками и для разминирования.

Визит Альбанезе состоялся после срыва весенней поездки Байдена в Австралию. Президент США должен был приехать в Канберру в мае. Поездку главы Белого дома пришлось отменить из-за переговоров с конгрессом о государственных расходах и потолке долга.

В августе стало известно, что премьер Австралии решил приехать осенью в США для встречи с Байденом.

Ранее в МИД РФ пожаловались на пренебрежение Австралией принципа верховенства права.

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