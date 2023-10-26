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ХАМАС пообещал Израилю «беспрецедентное поражение»

ХАМАС: при проведении наземной операции Израиль ждет беспрецедентное поражение

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Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters

Заместитель главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури в интервью телеканалу Al Manar заявил, что военным Израиля в случае проведения наземной операции в секторе Газа будет нанесено «беспрецедентное поражение».

По его словам, наземное вторжение «откроет новую славную страницу» для палестинцев, а израильтян ждет «беспрецедентное поражение для оккупационных сил в истории нашей борьбы».

Ранее сообщалось, что столкновения между палестинскими отрядами сопротивления и израильской армией охватят всю территорию Палестины. Об этом высказался пресс-секретарь ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) Мунзир Хайек, который представляет интересы организации в Газе.

Он заявил об отсутствии сомнений в том, что «столкновения между палестинскими отрядами сопротивления и израильской армией охватят всю Палестину».

До этого правительство сектора Газа сообщило, что 70% жителей анклава, или 1,5 млн человек, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны Израиля и ХАМАС.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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