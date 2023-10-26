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ХАМАС назвал «гостями» удерживаемых в Газе иностранных заложников

ХАМАС назвал «гостями» удерживаемых в секторе Газа иностранных заложников

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Yousef Mohammed/Global Look Press

Заместитель руководителя политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что иностранные заложники находятся в секторе Газа в качестве гостей, а израильские пленные должны быть обменены на палестинских заключенных. Об этом он сказал в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Манар».

По словам аль-Арури, задержанные ХАМАС иностранцы являются «гостями». Что касается «сионистских пленных», то они будут подлежать обмену на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Ранее президент США Джо Байден заявил о возможности ответной реакции в случае, если Иран совершит атаки на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал своим личным поражением нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом Нетаньяху назвал своей текущей задачей привести государство Израиль к «сокрушительной победе». Политик назвал «битвой света против тьмы» борьбу Израиля с ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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