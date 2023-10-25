Премьер Венгрии Орбан похвастался подарком от Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что получил в подарок от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа бейсболку. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Смотрите, что пришло сегодня по почте! Спасибо за вашу поддержку, Дональд Трамп», — написал премьер-министр Венгрии, приложив фотографию в красном головном уборе с фамилией Трампа.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что завершение конфликта на Украине возможно, если Дональд Трамп вернется на пост президента США.

Он отметил, что возвращение Трампа на пост президента США «совершенно точно было бы выходом» из украинского кризиса. По мнению венгерского политика, экс-главу Белого дома «можно критиковать по многим причинам, но он проводил лучшую внешнюю политику за последние десятилетия».

Он обратил внимание, что Трамп поддерживал контакты с Китаем, Россией и Северной Кореей, добился прогресса в признании Израиля арабскими странами и не начал ни одного вооруженного конфликта. Орбан назвал Трампа человеком, который, по его словам, «может спасти западный мир, а возможно, и человеческое существование на этой планете».

Ранее Орбан отказался называть Путина «военным преступником».