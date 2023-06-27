Орбан отказался называть Путина «военным преступником»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал прямо отвечать на вопрос о том, арестуют ли президента России Владимира Путина в Будапеште из-за «ордера на арест», выданного Международным уголовным судом. В интервью Bild он отметил, что у него нет информации о возможном визите российского лидера, так что вся гипотеза заведомо не соответствует действительности.

Как заявил Орбан, он не считает Путина «военным преступником». Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он пояснил, что президент России для него таковым не является.

«Если вы хотите перемирия, а затем переговоров, мы должны убедить тех, кто является частью конфликта [на Украине], сесть за стол переговоров. Пригласить их к столу и сказать: «Подойди к столу, я тебя арестую» — не лучшая идея», — добавил Орбан.

Он также уточнил, что в настоящее время говорить о каких-то «военных преступлениях» просто неуместно. Орбан подчеркнул, что в последний раз виделся с Путиным за две-три недели до начала конфликта на Украине, но не стоит считать их друзьями.

«Говорить венграм, что мы пророссийские или друзья русских, противоречит нашему историческому опыту. Я сражаюсь за Венгрию. Мне плевать на Путина. Мне плевать на Россию. Я забочусь о Венгрии. Так что я занимаюсь позициями и действиями, которые хороши для венгров. И однозначно все, что сейчас происходит между Россией и Украиной, плохо для венгров», — заключил Орбан.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал не обвинять Путина в «военных преступлениях».