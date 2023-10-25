В Госдуме приняли уточнения по выборам президента России

Государственная дума приняла законопроект, уточняющий положения о выборах президента России, сообщает ТАСС.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принял решение одобрить законопроект, которым предлагается изменить сроки подачи в Центризбирком предложения о проведении выборов в том или ином регионе при военном положении.

Во втором чтении депутаты предложили изменить порядок проведения выборов при ЧП или военном положении. Сейчас глава субъекта, в котором введено военное положение, может подать заявку в ЦИК на проведение выборов не раньше чем за 130 дней и не позже чем за 90 дней до дня голосования. Именно эти сроки и хотят подкорректировать.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что выборы президента России приближаются и в любом случае состоятся.

Он отметил, что особенная ситуация в новых регионах с учетом приближающихся выборов требует законодательных инициатив.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.