Король Иордании спрогнозировал взрыв на всем Ближнем Востоке

Король Иордании Абдалла II во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе визита последнего в Амман заявил, что продолжение вооруженного конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем может вызвать взрыв во всем ближневосточном регионе, передает ТАСС.

«Продолжение войны может привести к взрыву ситуации во всем регионе Ближнего Востока. Прекращение этого конфликта крайне необходимо. Мир должен начать движение в этом направлении», — сказал он.

25 октября Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте Турции заявил, что отменил свой визит в Израиль на фоне эскалации в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.