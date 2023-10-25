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Володин возмутился недостаточным вниманием к мужчинам

Спикер Госдумы Володин: в парламенте РФ недостаточно отмечена роль мужчины

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российском парламенте недостаточно отмечена роль мужчины. На это обратил внимание Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня», который опубликовал запись его выступления в Госдуме.

В Госдуме есть комитет по вопросам женщин, семьи и детей, а вот о мужчинах там ни слова, сказал Володин.

«Министр юстиции пришел, он не знает даже, что у нас комитет по вопросам семьи, женщин и детей. А где мужчины?» — заявил он и рекомендовал главе комитета Нине Останиной привести название в соответствие «с нашими традициями», так как сейчас в названии комитета «роль мужчины нивелирована».

По его словам, если женщина успешна, то у нее обязательно есть крепкий тыл, то есть за ней стоит мужчина, а у мужчин наоборот.

Спикер Госдумы также выразил мнение, чтобы если бы в СССР строили нормальные ячейки общества вместо проведения женских конференций и как следует воспитывали экс-президента Михаила Горбачева в комсомоле, то он бы не распался.

18 октября Володин во время заседания заявил, что в школах нужно ввести занятия по воспитанию мальчиков, где они будут готовиться к отношениям, семье и как стать отцами.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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