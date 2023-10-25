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Иранский журналист назвал блефом анонс наземной операции Израиля в Газе

Журналист Муаззин: анонс наземной операции Израиля в Газе является блефом

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Violeta Santos Moura/Reuters

Иранский журналист Хаял Муаззин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о полной готовности к началу наземной операции в секторе Газа. По его мнению, эти слова — не что иное, как блеф, поскольку израильское руководство понимает, какими могут быть последствия.

«Израиль столкнется не только с силами ХАМАС, но и с другими прокси-силами. Да, потери со стороны ХАМАС будут, но потери Израиля будут больше, поскольку у израильской армии очень мало опыта в сухопутных боях», — считает Муаззин.

Он обратил внимание, что Израиль откладывает наземную операцию под постоянными предлогами, связанными с ожиданием западной поддержки и неподходящими погодными условиями, в то время как в Газе готовы и жаждут противостояния.

24 октября глава генштаба израильских войск Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ готов к наземной операции, однако сейчас ожидается решение на политическом уровне о ее форме и времени. Также он отметил, что тактические и стратегические факторы оттягивают начало боевых действий, но позволяют военным лучше подготовиться.

В тот же день министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что наземная операция в секторе Газа состоится. По его словам, все идет по тому пути, который Израиль считает правильным.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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