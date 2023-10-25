В конгрессе США осудили вмешательство Вашингтона в переговоры России и Украины

Член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон из штата Огайо (Республиканская партия) считает досадным вмешательство США в переговоры России и Украины, сообщает телеканал Fox Business.

«На выходных бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что у него есть объективные доказательства того, что ранее в этом году Соединенные Штаты вмешивались, чтобы помешать мирным переговорам России и Украины. Это досадно. Переговоры об условиях заключения мира должна вести Украина, а не Соединенные Штаты», — заявил Дэвидсон.

Политик отметил, что складывается ощущение, будто многим в США нужны бесконечные войны, во все новых местах на Земле при любой возможности. Кроме того, Дэвидсон подчеркнул, что в реальных интересах США будет отказаться от участия в этих конфликтах.

До этого Герхард Шрёдер, экс-канцлер ФРГ назвал причину отказа Украины от переговоров с Россией.

Ранее экс-канцлер Германии рассказал о «мирном плане», который предложил РФ и Украине в ходе переговоров.