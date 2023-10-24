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Лукашенко рассказал белорусам о своем прошлом

Лукашенко заявил, что вырос в деревне и до сих пор любит работать на земле

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с молодежью во Дворце Независимости, передает БелТА. По информации агентства, в рамках мероприятия глава государства поделился с молодыми людьми историями о своей юности, в том числе о работе в студенческом отряде на мелиорации.

«Это такая не очень распространенная работа. По-моему, в Климовичском районе работали… Это большой опыт. Мелиорацию я хорошо знаю», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что всегда любил заниматься сельским хозяйством и работать с землей. Лукашенко подчеркнул, что провел свои юные годы в селе.

«Меня туда никто не посылал, я сам попросился. Я в деревне вырос. Меня туда не гнали [в сельское хозяйство]. Я сам хотел там работать. Я до сих пор люблю работать на земле <…> Приезжаю в деревню, я там отдыхаю. Это природа, это мое. Агитирую вас всех, кто хочет работать по-настоящему, — это сельское хозяйство. Это деревня», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал о пропаганде и агитации в Белоруссии.

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