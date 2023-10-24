В ДНР назвали оставшуюся часть Украины «нестабильной субстанцией»

Оставшиеся территории Украины представляют собой «нестабильную субстанцию», судьба которой зависит от внешних обстоятельств. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Как сказал собеседник агентства, сейчас невозможно делать какие-либо прогнозы по поводу проведения президентских выборов в соответствующих областях. При этом голосование должно состояться 31 марта 2024 года.

«Я бы так далеко в рамках существования и проведения каких-либо выборов не забегал. Оставшаяся часть Украины — это очень нестабильная субстанция в моем понимании», — подчеркнул Пушилин.

Руководитель региональной администрации добавил, что в финансовом и военном плане Украина сильно зависит от зарубежных партнеров. В связи с этим она «потеряла всякую субъективность».

Более того, в последнее время Вашингтон все больше втягивается в конфликт между Москвой и Киевом. Американские власти «идут практически в разнос», хотя еще полгода назад их вмешательство в боевые действия было не столь явным, резюмировал глава республики.

Ранее в США рассказали, как изменятся границы Украины после окончания российской спецоперации.