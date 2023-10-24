В Госдуме сообщили плохие новости для Шмыгаля, заявившего о дефиците снарядов

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев в интервью Life прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что мировых запасов снарядов не хватит для покрытия нужд Киева. Парламентарий подчеркнул, что пока украинские военные экономят боеприпасы, Россия нарастила их выпуск более чем в 12 раз за последний год.

«Чего никак нельзя сказать об Украине, где собственного производства с советских времен толком не было, а после начала палестино-израильского конфликта и поставки с Запада значительно снизились», — отметил Журавлев.

При этом он не исключил, что такое оправдание для Киева придумали западные партнеры, чтобы объяснить сокращение объемов военной помощи.

В интервью газете Financial Times Шмыгаль заявил, что весь мир испытывает нехватку боеприпасов. При этом он выразил уверенность, что снаряды можно производить на территории Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Шмыгаля, сообщил, что потенциал западных стран по производству боевых припасов ограничен.

Ранее Зеленский раскрыл, какого оружия не хватает украинской армии.