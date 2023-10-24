Спикер парламента Турции рассказал, когда может быть рассмотрено членство Швеции в НАТО

Протокол о членстве Швеции в НАТО может быть вскоре рассмотрен парламентом Турции. Об этом заявил спикер законодательного органа Нуман Куртулмуш, передает агентство Anadolu.

«После возвращения из Праги я направлю его в комиссию по иностранным делам. Надеюсь, что он поступит в Генеральную ассамблею [парламента] как можно скорее и депутаты примут свое решение», — сказал он.

Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае 2023 года вместе с Финляндией, однако до сих пор ожидает согласия от Венгрии и Турции.

24 октября стало известно, что перед парламентом Турции не стоит конкретных сроков для ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники в кабмине Швеции сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил странам-участницам Североатлантического альянса письмо с призывом к приему королевства в состав блока до конца ноября.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.