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Лукашенко рассказал про совет Путина о рабочей резиденции

Лукашенко: минский Дворец независимости стал рабочей резиденцией благодаря Путину

Дворец независимости в Минске не планировали делать рабочей резиденцией президента Александра Лукашенко, но он прислушался к соответствующей идее российского коллеги Владимира Путина. Об этом глава Белоруссии сообщил на встрече с молодежью 24 октября. Видео с рассказом Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

По словам белорусского президента, однажды они вместе с Путиным шли по коридору дворца и обсуждали различные вопросы, когда глава РФ внезапно спросил, работает ли здесь Лукашенко. После отрицательного ответа Путин поинтересовался, почему его коллега не устроит во дворце рабочую резиденцию.

«Я даже не думал, ведь дворец создавался для проведения высоких мероприятий. Он говорит: «Нет, я бы на твоем месте здесь работал, здесь достойно». Я пообещал подумать. После этого и появился тут мой кабинет», — завершил историю Лукашенко.

Политик добавил, что в целом не любит дворцы, но, по его мнению, у государства должен быть такой символ. Он также вспомнил, как участвовал в строительстве Дворца независимости: именно по его предложению в нем разбили зимний сад.

Ранее Лукашенко рассказал о пропаганде и агитации в Белоруссии.

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