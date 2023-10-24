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Маск предупредил об угрозе третьей мировой войны

Миллиардер Маск заявил, что мир движется к третьей мировой войне

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил об угрозе третьей мировой войны. Соответствующее заявление бизнесмен сделал в эфире подкаста, опубликованного на его странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Я думаю, что мы, не отдавая себя в этом отчета, движемся к третьей мировой войне, принимая одно глупое решение за другим», — cказал он.

Как считает Маск, политический курс, избранный США, вынуждает Российскую Федерацию и Иран «вступать в союз с Китаем», которые вместе представляют собой внушительный противовес Западу. По его словам, если интересы этих двух сторон столкнутся, то следует ожидать «масштабной битвы». В ней у коалиции во главе с Соединенными Штатами не будет «явного преимущества в промышленной мощи», которое могло бы обеспечить победу в боевых действиях, полагает миллиардер.

Он обратил внимание, что Россия обладает сырьем, а Китай — промышленным потенциалом. Это является «идеальное сочетанием с точки зрения войны», отметил предприниматель.

Также он призвал Вашингтон отказаться от политики конфронтации.

«Это неразумно, и я думаю, что это приведет к огромному риску для цивилизации. <…> Не исключено, что мы никогда не оправимся от третьей мировой войны», — указал Маск.

По его мнению, в настоящее время риск возникновения этой войны «быстро увеличивается».

В октябре бывший президент США Дональд Трамп заявил, что из-за некомпетентности действующего лидера страны Джо Байдена Штаты приближаются к третьей мировой войне.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае наступления третьей мировой войны не победит никто, в том числе и США.

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