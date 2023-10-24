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Генсек НАТО: Иран и «Хезболла» не должны воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке

НАТО: Иран и «Хезболла» не должны воспользоваться ближневосточным конфликтом

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Ints Kalnins/Reuters

Иран и «Хезболла» не должны воспользоваться ближневосточным конфликтом. Об этом во время пресс-конференции в Стокгольме заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Иран и «Хезболла» не должны воспользоваться этим конфликтом, нельзя допустить его расширения», — сказал он.

24 октября президент Израиля Ицхак Герцог говорил, что страна готова к возможному конфликту с Ливаном, если шиитская организация «Хезболла» втянет государство в войну.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху призвал Иран и других региональных игроков воздержаться от открытия нового фронта борьбы против Израиля.

С начала обострения палестино-израильского конфликта «Хезболла» принимала в нем участие, нанося удары по северным районам Израиля. ЦАХАЛ ведет ответные обстрелы. Пресс-служба израильской армии сообщала о повреждении инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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