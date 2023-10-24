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Лукашенко рассказал о пропаганде и агитации в Белоруссии

Лукашенко заявил, что у Белоруссии должна быть своя идеология

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что пропаганда и агитация является важной частью работы руководства республики, передает БелТА. По его словам, в своей карьере он сам занимался вопросами, связанными с идеологией.

«Я своих журналистов убеждаю, чтобы не отпихиваться от этого. Да, мы занимаемся пропагандой и агитацией. Это естественно. Мы пропагандируем свое лучшее. Мы агитируем людей на то, чтобы это лучшее создать, произвести. У нас есть и должна быть своя идеология. Идеологическое направление, идеологическая работа», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что призывает называть вещи своими именами и не пытаться что-то выдумывать. Лукашенко подчеркнул, что пропаганда одно из фундаментальных направлений работы президентской администрации.

«Да, пропаганда и агитация. Лучшего не придумали. Нас от этого отворачивали для того, чтобы кашу устроить. А у нас хорошая была система», — заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко разрешил казнить чиновников и военных за госизмену.

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