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Столтенберг потребовал принять Швецию в НАТО до зимы

Bloomberg: генсек НАТО Столтенберг призвал принять Швецию в блок до конца ноября

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Ints Kalnins/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг направил странам-участницам Североатлантического альянса письмо с призывом к приему Швеции в состав блока до конца ноября, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в кабмине королевства. По данным агентства, политик высказался в пользу вступления государства в альянс до встречи глав МИД стран НАТО, которая пройдет с 28 по 29 ноября.

«Включение крупнейшей страны Северной Европы в НАТО означает, что восемь из девяти стран, граничащих с Балтийским морем, будут в блоке, за пределами которого останется только Россия», — говорится в материале.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступление в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года. И если Хельсинки все проблемы с Анкарой урегулировал, вступив в НАТО в апреле 2023 года, то Стокгольм длительное время не мог договориться с турецкой стороной.

10 июля Эрдоган согласился как можно скорее направить турецкому парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО и тесно работать с депутатами по вопросу обеспечения ратификации протокола. В итоге президент Турции подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и направил его на одобрение парламента только 23 октября. Помимо Анкары все еще не ратифицировала вступление Стокгольма и Венгрия, однако в Будапеште уверяют, что не будут последним государством-членом альянса, одобрившим это решение.

Ранее в Турции призвали парламент отказать Швеции во вступлении в НАТО.

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