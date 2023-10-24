Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна справится со всеми проблемами, если его преемница Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) не получат поддержки населения на будущих выборах. В своем Telegram-канале он отметил, что оппозиционной партии социалистов в этом плане можно доверять.

«Как пережить наступающую зиму, как справиться с высокими ценами и тарифами и ждать ли войны — эти вопросы больше всего волнуют жителей села Яблона. Успокоил граждан и выразил уверенность, что вместе мы справимся со всеми трудностями, но для этого PAS и Майя Санду не должны получить ни единого голоса на выборах», — написал Додон.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее Санду призвали сходить на рынок, чтобы узнать мнение молдаван о ней.