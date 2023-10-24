Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-офицер Моссад объяснил, зачем ХАМАС освобождает заложников

Экс-офицер Моссад: освобождая пленных, ХАМАС хочет задержать наземную операцию

close
100%
Majdi Fathi/Global Look Press

Бывший сотрудник Моссад Йосси Альфер заявил, что ХАМАС «медленно» освобождает заложников в надежде задержать наземную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом он заявил в эфире Sky News.

Бывший военный назвал темпы освобождения заложников «смехотворными» и отметил, что радикальная группировка ошибается, если надеется, что подобные действия улучшат ее положение.

«Если мы [Израиль] хотим подождать два или три года, возможно, мы получим еще сотню заложников... нам придется найти лучший способ, будь то операция на земле или заключение более выгодных сделок», — заявил Альфер.

Он также отверг идею того, что за освобождение заложников ХАМАС должен получать какие-либо преференции, напомнив, что радикалы удерживают более 200 человек.

Ранее газета The Times of Israel сообщала, что военные опасаются, что наземная операция Израиля в секторе Газа может быть отложена или даже прекращена «на полпути» из-за освобождения заложников.

Издание пишет, что военные боятся, что дальнейшее освобождение заложников ХАМАС может привести к задержке или прекращению наземного вторжения по решению политического руководства.

Ранее в США объяснили, зачем ХАМАС освободил двух американок.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий