Экс-офицер Моссад объяснил, зачем ХАМАС освобождает заложников

Бывший сотрудник Моссад Йосси Альфер заявил, что ХАМАС «медленно» освобождает заложников в надежде задержать наземную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом он заявил в эфире Sky News.

Бывший военный назвал темпы освобождения заложников «смехотворными» и отметил, что радикальная группировка ошибается, если надеется, что подобные действия улучшат ее положение.

«Если мы [Израиль] хотим подождать два или три года, возможно, мы получим еще сотню заложников... нам придется найти лучший способ, будь то операция на земле или заключение более выгодных сделок», — заявил Альфер.

Он также отверг идею того, что за освобождение заложников ХАМАС должен получать какие-либо преференции, напомнив, что радикалы удерживают более 200 человек.

Ранее газета The Times of Israel сообщала, что военные опасаются, что наземная операция Израиля в секторе Газа может быть отложена или даже прекращена «на полпути» из-за освобождения заложников.

Издание пишет, что военные боятся, что дальнейшее освобождение заложников ХАМАС может привести к задержке или прекращению наземного вторжения по решению политического руководства.

Ранее в США объяснили, зачем ХАМАС освободил двух американок.