В США объяснили, зачем ХАМАС освободил двух американок

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что ХАМАС пытается расположить к себе Вашингтон, после того как радикальная группировка освободила двух гражданок США по «гуманитарным соображениям». Об этом она заявила в эфире Fox News.

Она призвала администрацию Джо Байдена «быть умной» и не менять стратегию в адрес ХАМАС.

По мнению Хейли, радикальная группировка также опасается наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Они освобождают заложников, чтобы посмотреть, смогут ли извлечь что-либо из этого, считает политик.

«Это то, что они делают… Они пытаются заслужить расположение Соединенных Штатов», — сказала Хейли.

Она также напомнила о заложниках, которые все еще находится в секторе Газа, отметив, что нельзя забывать произошедшее 7 октября.

До этого представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Изз эд-Дин аль-Кассам» Абу Убайда заявлял, что группировка освободит захваченных на юге Израиля заложников-иностранцев тогда, когда это позволят обстоятельства.

16 октября Убайда выступил с утверждением, что в руках радикалов находятся от 200 до 250 заложников. По его словам, «200 израильских пленных находятся непосредственно у «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», остальные — у других групп».

Ранее стало известно о провале сделки США, Израиля и Катара об освобождении пленных.