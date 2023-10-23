В Великобритании рассказали, кто нанес удар по больнице в Газе

Власти Великобритании не считают, что за атакой по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа стояли израильские военные, заявил премьер-министр королевства Риши Сунак, передает Politico. По его словам, здание, вероятно, было поражено ракетой, выпущенной с территории региона.

«На основе глубоких знаний и анализа наших экспертов по разведке и вооружению британское правительство приходит к выводу, что взрыв, скорее всего, был вызван ракетой или ее частью, запущенной из сектора Газа в сторону Израиля», — отметил Сунак, выступая в британском парламенте.

Он добавил, что неверная оценка ситуации и распространение недостоверных данных привело к ухудшению ситуации в регионе. Сунак подчеркнул, что это создало напряженности и внутри Великобритании.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.