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Путин встретился с главой Кабардино-Балкарской Республики Коковым

Путин обсудил с главой Кабардино-Балкарии развитие региона и реализацию нацпроектов

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече Коков заявил, что, несмотря на вызовы последних лет, Кабардино-Балкария сохраняет позитивную динамику в основных направлениях развития экономики. Путин также отметил рост валового регионального продукта, промышленного и сельскохозяйственного производств республики.

Коков доложил президенту о том, что за пять лет в 2,2 раза вырос турпоток в республику, сохраняется устойчивая тенденция роста численности населения, снизился уровень бедности с 24,2% до 16,4% и др.

Отдельно глава Кабардино-Балкарии рассказал о поддержке властями участников спецоперации и их семей.

19 октября Владимир Путин побывал в Перми на форуме «Россия — спортивная держава», а также встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В ходе беседы Путин отметил высокие темпы роста экономики Прикамья, рост а показателей реальных денежных доходов населения, работу властей региона по снижению безработицы и др. Затронули и тему расселения из ветхого жилья.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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