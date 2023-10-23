В правящей партии Грузии придумали наказание для президента после провала импичмента

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что парламентское большинство больше не будет «придерживаться определенных ритуалов» в отношении президента Саломе Зурабишвили после провала импичмента. Он отметил, что при появлении главы государства в парламенте депутаты не будут приветствовать ее стоя, пишет SOVA.

«Конечно, нам будет трудно выполнять те ритуалы, которые мы выполняли раньше. Такие, как, например, приветствие стоя во время ее входа в сессионный зал парламента и так далее», — заявил Кобахидзе.

Он отметил, что это не противоречит правилам этики, а является невыполнением ритуала, который совершается только в отношении «полноправного президента».

Парламентарий отметил, что «Саломе Зурабишвили — должностное лицо, нарушающее конституцию», поэтому ритуалы в отношении нее проводиться не будут.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства.

16 октября Конституционный суд признал факт нарушения закона со стороны президента Грузии, тем самым дав зеленый свет для начала процедуры импичмента. Соответствующее решение поддержали шесть из девяти членов судебной инстанции. После этого процесс перешел в парламент. Реализация импичмента требовала поддержки не только партии власти, но и оппозиции. В итоге «Грузинской мечте» не удалось собрать нужного количества голосов для отстранения Зурабишвили.

Ранее президенту Грузии пригрозили уголовным преследованием.