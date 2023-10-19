Президенту Грузии пригрозили уголовным преследованием

В Грузии могут начать расследования против президента Саломе Зурабишвили, заявил глава грузинского минюста Рати Брегадзе, передает Sputnik Грузия. По его словам, разбирательство будет запущено, если в дальнейших действиях главы государства найдут свидетельства уголовного преступления.

«Если кто-то совершает уголовное преступление, то, безусловно, может начаться расследование. Конституционный суд принял решение, что президент нарушила Конституцию Грузии. Лично мне, как министру юстиции, очень печально, что уже установлен факт нарушения конституции главой государства», — пояснил Брегадзе.

Он добавил, что другие детали возможного уголовного преследования президента Грузии стоит спрашивать у представителей прокуратуры республики.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства.

16 октября Конституционный суд признал факт нарушения закона со стороны президента Грузии, тем самым дав зеленый свет для начала процедуры импичмента. Соответствующее решение поддержали шесть из девяти членов судебной инстанции. После этого процесс перешел в парламент. Реализация импичмента требовала поддержки не только партии власти, но и оппозиции. В итоге «Грузинской мечте» не удалось собрать нужного количества голосов для отстранения Зурабишвили.

Ранее в Грузии объявили о превращении президента в лидера оппозиции.