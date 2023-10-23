Заявление НАТО по Арктике сочли попыткой обосновать присутствие блока в регионе

Заявление главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра о готовности к конфликту с Россией в Арктике — это попытка обосновать присутствие альянса в регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов, передает ТАСС.

«Заявление <…> не базируется на основе серьезного, фундаментального анализа российской позиции в Арктическом регионе», — отметил дипломат.

По это словам, оно является попыткой обосновать необходимость присутствия блока в Арктике.

Накануне адмирал Бауэр заявил в интервью агентству Bloomberg, что в Арктическом регионе может разгореться конфликт из-за дружеских отношений России и Китая. Он напомнил, что в особенности Североатлантический альянс волнуется из-за судоходства КНР по российскому Северному морскому пути.

Москва, как подчеркнул Бауэр, вкладывает значительные деньги в арктические авиабазы и другую инфраструктуру региона.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.