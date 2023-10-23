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Додон раскритиковал визит Тихановской в Молдавию

Экс-президент Молдавии Додон назвал Санду и Тихановскую марионетками Сороса

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Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что белорусскому народу не нужна «псевдодемократия», которая на сегодняшний день установлена в Молдавии. По его мнению, «непутевое и бессовестное правление» доведет любую страну до разрухи. Об этом он написал в своем Telegram-канале после визита лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Молдавию.

«Поверьте, не нужны вам у власти разного рода политические марионетки Сороса. Это верный путь к деградации. Что Санду, что Тихановская запрограммированы быть орудиями в чужих руках, и им чужды истинные национальные интересы и ценности народа», — написал Додон.

Он призвал белорусов дорожить и хранить то, что республика имеет.

«Храните то, чему мы, молдаване, по-хорошему вам завидуем», — подытожил он.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее президент Молдавии объяснила, что такое демократия.

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