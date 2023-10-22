В Канаде нашли виновников удара по больнице в Газе

Власти Канады не нашли подтверждения версии о том, что за ударом по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа стояли израильские военные, передает Reuters. Как заявили в канадском минобороны, здание, вероятно, было поражено случайно, сбившейся с курса ракетой.

«Анализ, проведенный независимо разведывательным командованием канадских вооруженных сил, с высокой степенью уверенности указывает на то, что Израиль не наносил удары по больнице Аль-Ахли 17 октября 2023 года», — говориться в сообщении.

В ведомстве добавили, что ракета, ударившая по больнице, была выпущена из сектора Газа. В минобороны Канады подчеркнули, что этот вывод сделан на основе информации из открытых источников и секретных данных.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина обвинила Израиль в ударе по больнице в секторе Газа.