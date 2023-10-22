Соратник Эрдогана призвал Турцию принять меры для защиты Газы

Если Израиль не прекратит атаки на сектор Газа, Турции стоит вмешаться в ситуацию, считает лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели, союзник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по правящей коалиции. В соцсети X (бывший Twitter) он призвал Анкару срочно принять меры в силу своей исторической ответственности.

«Если прекращение огня не может быть достигнуто в течение 24 часов с сегодняшнего дня, если нападения не прекратятся, если бомбы будут сбрасываться на угнетенных, я открыто заявляю своему народу, что Турция должна быстро вмешаться и сделать все необходимое в силу своей исторической, гуманитарной и религиозной ответственности», — написал Бахчели.

Он добавил, что миссия по защите Газы — это наследие Турции.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Израиль обвинили в попытке уничтожить палестинский народ.