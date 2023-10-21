Блинкен предупредил премьера Ливана о последствиях втягивания страны в конфликт

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил премьер-министра Ливана Наджиба Микати, что жители республики могут пострадать в случае ее втягивания в палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря Государственного департамента США Мэтью Миллера, 20 октября политики провели телефонный разговор. В ходе беседы Блинкен указал, что американские власти готовы оказать поддержку ливанскому народу.

В то же время госсекретарь сообщил об обеспокоенности США из-за роста напряженности на границе Ливана и Израиля. В связи с этим представитель Вашингтона призвал ливанского политика уважать интересы граждан страны, которые могут пострадать в случае дальнейшего втягивания Бейрута в боевые действия.

21 октября Энтони Блинкен заявил о необходимости оставить открытым контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», расположенный на границе между сектором Газа и Египтом. Как он сказал, данный шаг нужен для продолжения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

За день до этого издание Politico сообщило, что американский госсекретарь обратился к сотрудникам своего ведомства, которые имеют арабское происхождение. Блинкен обратил внимание, что США полностью поддерживают право Израиля на самооборону. Тем не менее американские власти понимают, что соблюдение международного гуманитарного права и характер ведения боевых действий со стороны Израиля также имеют большое значение.

Ранее госсекретарь США провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом.