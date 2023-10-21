Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блинкен предупредил премьера Ливана о последствиях втягивания страны в конфликт

Блинкен: жители Ливана могут пострадать из-за втягивания республики в конфликт

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил премьер-министра Ливана Наджиба Микати, что жители республики могут пострадать в случае ее втягивания в палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря Государственного департамента США Мэтью Миллера, 20 октября политики провели телефонный разговор. В ходе беседы Блинкен указал, что американские власти готовы оказать поддержку ливанскому народу.

В то же время госсекретарь сообщил об обеспокоенности США из-за роста напряженности на границе Ливана и Израиля. В связи с этим представитель Вашингтона призвал ливанского политика уважать интересы граждан страны, которые могут пострадать в случае дальнейшего втягивания Бейрута в боевые действия.

21 октября Энтони Блинкен заявил о необходимости оставить открытым контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», расположенный на границе между сектором Газа и Египтом. Как он сказал, данный шаг нужен для продолжения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

За день до этого издание Politico сообщило, что американский госсекретарь обратился к сотрудникам своего ведомства, которые имеют арабское происхождение. Блинкен обратил внимание, что США полностью поддерживают право Израиля на самооборону. Тем не менее американские власти понимают, что соблюдение международного гуманитарного права и характер ведения боевых действий со стороны Израиля также имеют большое значение.

Ранее госсекретарь США провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий