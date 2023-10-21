Президент Египта заявил, что КПП на границе с сектором Газа никогда не закрывали

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе каирского саммита мира по Палестине заявил, что его страна никогда не закрывала контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с сектором Газа, его работе препятствовали атаки Израиля. Прямая трансляция ведется на канале канцелярии президента на YouTube.

Ас-Сиси заверил, что Египет готов «обеспечить устойчивую эксплуатацию КПП «Рафах».

При этом он отметил, что Египет выступает против перемещения палестинцев из сектора Газа на Синай.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о состоянии войны в стране.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, еды, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.