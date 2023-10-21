Власти ФРГ выделят дополнительно 200 млн евро для Украины

Правительство ФРГ собралось выделить еще 200 млн евро на восстановление Украины. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, статс-секретарь в Министерстве по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Йохен Фласбарт во время посещения Украины пообещал оказать дополнительную финансовую помощь. Деньги пойдут на восстановление городской инфраструктуры, здравоохранение, системы снабжения питьевой водой и образование.

С февраля 2022 года одно Министерство экономического сотрудничества ФРГ передало Украине около 1 млрд евро. Всего за последние 1,5 года Германия выделила Украине около 23 млрд евро.

19 октября немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что государства Европейского союза (ЕС) должны и дальше оказывать Украине финансовую помощь. По словам главы кабинета министров, странам регионального содружества необходимо совместно выделить средства на поддержание экономической стабильности на Украине.

Ранее канцлер Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.