Зюганов обвинил Байдена в разжигании «пожара третьей мировой войны»

Глава Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов обвинил президента США Джо Байдена в разжигании третьей мировой войны. Об этом он заявил в ходе седьмого октябрьского пленума КПРФ в Московской области.

«Недавно престарелый Байден прилетал на Ближний Восток и вместо того, чтобы призвать сесть за стол переговоров, снова разжигает войну... Я посмотрел его обращение к гражданам Америки, в котором он, по сути дела, поджигает пожар третьей мировой войны», — приводит слова Зюганова РИА Новости.

Байден обратился к американцам в ночь на 20 октября. Основная часть его речи касалась поддержки Украины и Израиля, а также того, насколько это, по мнению президента, важно для безопасности США.

Американский политик заявил, что если РФ победит, то она якобы может развязать агрессию против Прибалтики и Польши, то есть стран, входящих в НАТО. Байден также предположил, что успех России вдохновит «потенциальных агрессоров во всем мире».

Из-за этого, а также в связи с ближневосточным кризисом, Байден решил направить срочный запрос в конгресс на финансирование Украины и Израиля. Выделение средств он назвал «разумной инвестицией».

Ранее ВЦИОМ опубликовал рейтинг общественного мнения: 31,9% граждан высказались о доверии к Геннадию Зюганову.