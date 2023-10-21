Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зюганов обвинил Байдена в разжигании «пожара третьей мировой войны»

Глава КПРФ Зюганов обвинил президента США Байдена в разжигании третьей мировой войны

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Глава Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов обвинил президента США Джо Байдена в разжигании третьей мировой войны. Об этом он заявил в ходе седьмого октябрьского пленума КПРФ в Московской области.

«Недавно престарелый Байден прилетал на Ближний Восток и вместо того, чтобы призвать сесть за стол переговоров, снова разжигает войну... Я посмотрел его обращение к гражданам Америки, в котором он, по сути дела, поджигает пожар третьей мировой войны», — приводит слова Зюганова РИА Новости.

Байден обратился к американцам в ночь на 20 октября. Основная часть его речи касалась поддержки Украины и Израиля, а также того, насколько это, по мнению президента, важно для безопасности США.

Американский политик заявил, что если РФ победит, то она якобы может развязать агрессию против Прибалтики и Польши, то есть стран, входящих в НАТО. Байден также предположил, что успех России вдохновит «потенциальных агрессоров во всем мире».

Из-за этого, а также в связи с ближневосточным кризисом, Байден решил направить срочный запрос в конгресс на финансирование Украины и Израиля. Выделение средств он назвал «разумной инвестицией».

Ранее ВЦИОМ опубликовал рейтинг общественного мнения: 31,9% граждан высказались о доверии к Геннадию Зюганову.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий