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Премьер Италии Мелони посетит Израиль

Премьер Италии Мелони посетит Израиль для встречи с Нетаньяху

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после посещения саммита по палестинскому вопросу, организованному в Египте, собирается отправиться в Израиль. Как передает итальянская газета газета Corriere della Sera, Мелони планирует встретиться со своим коллегой Биньямином Нетаньяху.

Международный саммит по ситуации в секторе Газа состоится в египетской столице 21 октября. Свое участие в мероприятии уже подтвердил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Кроме того, по данным телеканала Al-Qahera al-Ihbariya, в Каир должны прибыть главы нескольких ближневосточных и европейских государств. В их числе лидеры Италии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии, Турции и других.

20 октября агентство Reuters сообщило, что на саммит также прилетит президент Палестины Махмуд Аббас. В тот же день издание Euractive опубликовало материал, согласно которому в мероприятии примут участие глава Европейского совета Шарль Мишель и руководитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

Ранее Израиль отказался участвовать в саммите по палестинскому вопросу в Египте.

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