Израиль отказался участвовать в саммите по палестинскому вопросу в Египте

Израиль не планирует направлять своих представителей в Египет для участия в саммите по палестинскому вопросу. Об этом сообщила местная газета Haaretz, сославшись на израильских политиков.

В материале указано, что правительство страны ясно обозначило свою позицию по данному вопросу. Региональный саммит по продолжающимся боевым действиям пройдет без представителей Израиля, подчеркивается в публикации.

«Израиль не будет участвовать в региональном саммите по продолжающейся войне, который должен состояться в субботу в Каире», — говорится в статье.

Международный саммит по ситуации в сектора Газа состоится в египетской столице 21 октября. Свое участие в мероприятии уже подтвердил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Кроме того, по данным телеканала Al-Qahera al-Ihbariya, в Каир должны прибыть главы нескольких ближневосточных и европейских государств. В их числе лидеры Италии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии, Турции и других.

20 октября агентство Reuters сообщило, что на саммит также прилетит президент Палестины Махмуд Аббас. В тот же день издание Euractive опубликовало материал, согласно которому в мероприятии примут участие глава Европейского совета Шарль Мишель и руководитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал израильские власти отказаться от практики коллективного наказания жителей сектора Газа.