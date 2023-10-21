США заявили о готовности к диалогу с Россией по снижению ядерных рисков

США в непосредственном контакте с российскими официальными лицами обозначили готовность возобновить с РФ диалог по снижению ядерных рисков и выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Об этом газете «Коммерсант» заявили в американском посольстве в Москве.

В дипмиссии отметили, что Вашингтон готов уже сейчас привлечь Москву к управлению ядерными рисками и разработке рамок контроля над вооружениями на период после 2026 года, то есть после истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III).

В посольстве США указали, что готовы вступить в эти обсуждения, однако российская сторона не отреагировала на предложение, и в дипмиссии рассчитывают на ответ.

До этого замглавы делегации РФ Константин Воронцов заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, что Россия продолжает соблюдать количественные ограничения, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений.

16 октября МИД РФ выразил опасение, что США вернут на территорию Британии ядерное оружие. По словам директора Департамента внешнеполитического ведомства по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова, подобный шаг учитывается в стратегии обеспечения оборонных интересов России. Воронцов добавил, что приостановление действия ДСНВ являлось вынужденным, легитимным и полностью обоснованным шагом со стороны России.

Ранее в США оценили шансы на согласование с Россией аналога ДСНВ.