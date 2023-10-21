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Бывшую квартиру Зеленских в Крыму выставили на торги

Бывшую квартиру Зеленских в Крыму выставили на продажу в предчистовой отделке

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Национализированная квартира в центре поселка Ливадия в Ялте, принадлежавшая жене президента Украины Елене Зеленской, выставлена на торги в состоянии предчистовой отделки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Квартиру Зеленских площадью 119,5 кв. метров национализировали в марте 2023 года. Квартира расположена на пятом этаже, с ее балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом. В пресс-службе Минимущества Республики Крым уточнили, что власти региона не проводили в жилье никаких работ после передачи его в собственность республики.

Как передает ТАСС, в квартире Зеленских гостиная с панорамным окном на балкон, спальная комната с ванной и кухня, совмещенная со столовой. При этом в помещении нет мебели и розеток, однако установлен санузел.

11 октября в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений Крыма сообщили, что национализированная квартира семьи Зеленского в Крыму была выставлена на продажу. В ведомстве уточнили, что жилая площадь будет продана посредством открытого аукциона. Лот был размещен на официальном портале «ГИС Торги», а организатором аукциона выступила распорядительная дирекция имущества Республики Крым. Торги пройдут в электронной форме.

Заявки на покупку квартиры будут приниматься до 26 октября. При этом участники аукциона должны будут внести задаток в размере 50% от начальной цены. Сами торги пройдут 30 октября.

В 2022 году глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с украинской властью. С осени 2022 года в российской республике было национализировано около 750 объектов.

Ранее сообщалось, что квартиру Зеленских в Ялте оценили в 24,6 млн рублей.

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