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Глава МИД Приднестровья рассказал о призывах молдавских политиков применить опыт Баку

Глава МИД ПМР Игнатьев: в Молдавии призывают применить опыт Баку в Карабахе

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Wikimedia Commons

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил в интервью РИА Новости, что ряд политиков в Молдавии призывают применить в Приднестровье опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе.

«Сейчас в Молдове отдельные лица призывают использовать «опыт Азербайджана» (в Карабахе)», — сказал он.

По словам министра, это не является моделью решения конфликта. Он отметил, что только глубоко неадекватные люди могут хотеть «воспроизведения такого опыта».

«Накачка оружием создает дополнительный соблазн решить молдо-приднестровский конфликт силой, и вряд ли кто-то может гарантировать, что в Кишиневе, как в начале 1990-х, не возобладают «горячие головы». Единственная эффективная гарантия – миротворческая операция на Днестре», — добавил дипломат.

Ранее Виталий Игнатьев заявил, что миротворческий контингент РФ будет продолжать выполнять свои задачи на территории Приднестровья даже в том случае, если Молдавия выйдет из соглашения о мирном урегулировании конфликта.

До этого бывший президент Молдавии Игорь Додон выступил за активизацию переговорного процесса по приднестровскому конфликту.

Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне.

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