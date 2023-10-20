Кличко рассказал о проведении выборов на территориях, присоединенных к РФ

Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что вошедшие в состав России территории уже не принадлежат Украине, передает РИА Новости, ссылаясь на телеканал Киев 24.

Политика попросили прокомментировать возможность проведения выборов в условиях военного конфликта. По словам Кличко, непонятно, каким образом в случае проведения выборов будут учитываться эти территории.

«Проголосовать? Те территории, которые оккупированы, они уже не Украина, потому что представителей не будет», — сказал он.

По мнению мэра Киева, проведение выборов в нынешних условиях «привело бы к развалу Украины, так как политики начали бы бороться между собой за власть».

Следующие выборы главы Украины должны пройти в 2024 году. Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявлял, что проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы.

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, при каких условиях ее муж не будет принимать участие в возможных выборах главы государства в 2024 году.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.