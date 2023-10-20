Выделенные ранее конгрессом США средства на помощь Украине почти закончились

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что средства на оказание помощи Украине в федеральном бюджете Соединенных Штатов практически закончились. Его слова приводит ТАСС.

«Средства и полномочия, которые конгресс ранее одобрил подавляющим (большинством голосов), почти иссякли. И нам необходимы действия конгресса, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя», — заявил Салливан.

Он подчеркнул, что в Белом доме будут находиться в тесном контакте с конгрессом и консультироваться с ним в вопросе передаче новых средств Украине.

До этого президент США Джо Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах. В МИД России в ответ обвинили США в обмане под прикрытием «несуществующих ценностей».

Ранее эксперты сочли «психотерапевтической» речь Байдена в обращении к нации.