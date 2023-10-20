В России оценили слова Байдена о «разумных инвестициях» в Украину

Заявлениями о «разумных инвестициях» в Украину президент США Джо Байден оправдывается перед американцами за трату денег на конфликты в других государствах. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил сенатор Андрей Климов. Он подчеркнул, что Вашингтон разжигает пожары по всему миру исключительно ради собственной выгоды.

«В Вашингтоне разговорами о борьбе за демократию и «разумных инвестициях» прикрывают свой финансовый расчет. От тех денег, которые США выделяют на затягивание конфликта на Украине, американские корпорации получают огромные доходы. Во власти сидят лоббисты различных компаний, которые продвигают выгодные для себя политические решения», — сказал Климов.

Он добавил, что Вашингтону все равно, где будет конфликт, ему нет дела как до израильтян и палестинцев, так и до украинцев.

20 октября президент США Джо Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах. В МИД РФ в ответ обвинили США в обмане под прикрытием «несуществующих ценностей».

Ранее в США заявили, что Украина не сможет победить Россию даже с колоссальными вложениями Запада.