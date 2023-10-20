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Кремль ответил на вопросы об эвакуации россиян из сектора Газа

Песков: представительство РФ в Газе продолжает работу с россиянами по эвакуации

Российское представительство в секторе Газа продолжает эвакуационную работу с гражданами РФ, которые сейчас находятся в палестинском анклаве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Наши представительства в регионе продолжают работать с гражданами России, чтобы выяснить, кто желает эвакуироваться», — указал представитель Кремля.

Согласно информации Пескова, в секторе Газа на данный момент находятся много россиян, жизнь которых находится под угрозой и окажется еще под большей после того, как армия обороны Израиля начнет специальную операцию по вторжению в анклав.

«Не все хотят эвакуироваться и выходить на контакт», — отметил он.

По словам Пескова, работа ведется и будет корректироваться в зависимости от ситуации, которая развивается довольно динамично, но не в лучшую сторону.

До этого заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев заявил, что российские власти продолжают сотрудничать с зарубежными партнерами для вывода граждан из зоны боевых действий. По его словам, на сегодняшний день заявки на эвакуацию подали порядка 1000 человек. В их числе — жители стран СНГ и члены их семей.

Ранее МИД России призвал Израиль и Палестину к скорейшему началу переговоров.

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