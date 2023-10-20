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Лавров заявил, что Россия будет добиваться справедливого наказания для Хунки

Глава МИД РФ Лавров: Россия будет добиваться наказания для нациста Хунки

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CBC

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться справедливого наказания для бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунки), которого ранее чествовали в парламенте Канады в присутствии премьер-министра этой страны Джастина Трюдо и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы... задействуем все возможные политико-дипломатические, публичные каналы, чтобы бандеровца постигло справедливое наказание», — сказал Лавров.

При этом он отметил, что это будет сложно, так как канадская власть «безоговорочно поддерживает и пестует неонацистские власти в Киеве».

До этого министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина», 98-летнего Ярослава Хунки (Гунько). Глава оборонного ведомства указал, что власти Канады и несколько международных организаций ранее официально признали его принадлежность к военным преступникам.

Ранее в Канаде заявили, что выдать нациста Хунку России невозможно.

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