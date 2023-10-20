Лавров заявил, что Россия будет добиваться справедливого наказания для Хунки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться справедливого наказания для бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунки), которого ранее чествовали в парламенте Канады в присутствии премьер-министра этой страны Джастина Трюдо и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы... задействуем все возможные политико-дипломатические, публичные каналы, чтобы бандеровца постигло справедливое наказание», — сказал Лавров.

При этом он отметил, что это будет сложно, так как канадская власть «безоговорочно поддерживает и пестует неонацистские власти в Киеве».

До этого министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина», 98-летнего Ярослава Хунки (Гунько). Глава оборонного ведомства указал, что власти Канады и несколько международных организаций ранее официально признали его принадлежность к военным преступникам.

Ранее в Канаде заявили, что выдать нациста Хунку России невозможно.