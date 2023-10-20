Вашингтон обвинили в эскалации конфликта на Ближнем Востоке

США способствуют ухудшению ситуации вокруг палестино-израильского конфликта, считает бывший председатель Прогрессивно-социалистической партии Ливана Валид Джумблат. В интервью Politico он отметил, что американская политика только приближает катастрофу на Ближнем Востоке.

«Нужно видеть глобальную картину, а американцы не видят, они только занимаются эскалацией, продвигая свою риторику и отправляя туда авианосцы. Зачем нужно посылать в регион два больших авианосца? С мирной целью? Для охраны спокойствия, что ли?» — пояснил Джумблат.

Он добавил, что США могли бы сдержать Израиль, в том числе их планы по наземной операции в секторе Газа, цель которых якобы заключается в аннексии северной части региона. Джумбулат подчеркнул, что возможное вторжение израильтян, вероятно, вызовет ответную реакцию Ирана и ливанской группировки «Хезболла».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее армия Израиля получила разрешение на вторжение в сектор Газа.