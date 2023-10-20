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В США считают, что нельзя жертвовать Израилем ради Украины

Hill: США не готовы пожертвовать Израилем ради Украины

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Unsplash

Председатель фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Кевин Робертс и сенатор от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс призвали США не помогать Украине в ущерб поддержки Израиля. Об этом сообщает газета The Hill.

«Конгрессу следует уделить ситуации в Израиле отдельное обсуждение и голосование, которых она заслуживает», — указывают авторы материала.

В статье говорится, что Израиль является главным партнером США на Ближнем Востоке, в то время как Украина даже не входит в НАТО. Также обозреватели обратили внимание на то, что Израиль имеет богатых соседей, которые не планируют помогать Израилю в военных действиях.

«То же самое нельзя сказать об Украине, чьи богатые соседи по Европейскому союзу могут предоставить значительно больше помощи», — подчеркнули Вэнс и Робертс.

До этого портал Axios со ссылкой на источники среди израильских чиновников сообщал, что министерство обороны США планирует отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм из аварийных запасов, которые изначально предназначались для Украины.

Ранее политолог рассказал, какие страны откажутся от помощи Украине в пользу Израиля.

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Война в Израиле
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