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«Хезболла» может подавить ПРО «Железный купол» при вступлении в конфликт с Израилем

Bloomberg: «Хезболла» может подавить ПРО Израиля в случае вступления в конфликт

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Amir Cohen/Reuters

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

«Если «Хезболла» вступит в конфликт, существует риск, что «Железный купол» будет подавлен ракетным огнем», — заявил собеседник Bloomberg, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований США Шаан Шейх.

Он отметил, что «Хезболла» представляет собой самую вооруженную негосударственную структуру в мире, имеющую разнообразный арсенал неуправляемых ракет, а также зенитных, баллистических и противотанковых вооружений.

Профессор политологии и международных отношений Университета Джорджа Вашингтона Александр Даунс в беседе с агентством также отметил, что ракетный арсенал «Хезболлы» намного больше, чем запасы ХАМАС как в плане качества, так и точности.

«Ракетный арсенал «Хезболлы», конечно, затмевает арсенал ХАМАС и превосходит его по качеству и точности», — отметил он.

В случае массированного ракетного удара против Израиля «некоторым ракетам» удастся прорвать оборону еврейского государства, считает Даунс.

Как следует из текста, Вашингтон обеспокоен перспективой вступления «Хезболлы» в противостояние между ХАМАС и Израилем. По информации Bloomberg, снижение доли перехватываемых «Железным куполом» ракет даже до 80% приведет к тому, что большее их количество достигнет целей.

На данный момент арсенал «Хезболлы» оценивается в 100 тысяч ракет, уточняется в материале.

Ранее сообщалось, что США помогут Израилю со средствами ПВО и боеприпасами.

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Война в Израиле
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